Жителя Ижевска будут судить за убийство 15-летней давности

31-летнего жителя Ижевска будут судить за убийство двух мужчин, которое произошло 15 лет назад (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемый признал вину и дал показания, подтвержденные следственным путем, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Отметим, что после совершения убийства мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие корыстные преступления и преступления против жизни и здоровья.

Установлено, что в ночь на 18 апреля 2005 года обвиняемый, которому тогда было 16 лет, нанес двум незнакомым мужчинам многочисленные удары ножом в ходе конфликта на ул. 10 лет Октября. Потерпевшие не успели оказать сопротивление и скончались на месте.