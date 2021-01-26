Россия, Азербайджан и Армения обсудят транспортные проблемы на Южном Кавказе

Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении 27 января встретятся в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, страны будут представлять Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян соответственно.

Создать такой переговорный формат стороны договорились 11 января. Тогда состоялась первая встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева после окончания войны в Нагорном Карабахе.

На переговорах предстоит решить, что нужно построить или восстановить, чтобы наладить транспортное сообщение. Один из возможных проектов — строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября, в регионе начались боевые действия. Россия, Азербайджан и Армения в ноябре подписали соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям документа, часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики отошла Азербайджану, а в регион были отправлены российские миротворцы.

Amnesty International — о ситуации в регионе — в материале “Ъ” «Безжалостное и зачастую безрассудное применение боеприпасов».