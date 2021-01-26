UTair возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний, выполняющих рейсы из Екатеринбурга

В 2020 году авиакомпания UTair выполняла рейсы из Екатеринбурга с пунктуальностью 96%, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»). Таким образом, компания заняла первое место в рейтинге самых пунктуальных авиакомпаний, выполняющих не менее одного ежедневного рейса из Екатеринбурга. На втором месте оказался «Аэрофлот» с пунктуальностью 95%, на третьем Red Wings — 94%.

Среди авиакомпаний, выполняющих из Кольцово менее одного ежедневного рейса, но не менее одного рейса в неделю, самыми пунктуальными оказались «Оренбуржье» и Nordwind Airlines с пунктуальностью 95%. На третьем месте «Ямал» — 94%.