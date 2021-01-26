Доходы от туризма в Татарстане упали на 40% в 2020 году

Объем оказанных услуг в сфере туризма в Татарстане за 2020 год прогнозируется на уровне 17 млрд рублей. Это на 40% меньше, чем в 2019 году. Речь идет о всех расходах туристов на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения. Об этом сообщил глава госкомитета по туризму республики Сергей Иванов.

По его словам, туристический поток в регион в 2020 году составил 1,9 млн человек. Это на 47% ниже показателя 2019 года.

Снижение числа посетителей испытали на себе и основные туристские центры Татарстана. Казанский кремль посетили 1,83 млн человек (годом ранее — 3,11 млн). Число посетителей остров-града Свияжска сократилось с 663 тыс. до 480 тыс., Великого Болгара — с 530 тыс. до 199 тыс., Елабуги — с 507 тыс. до 232 тыс.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"