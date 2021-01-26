Опрос о архитектуре города запустили в Ижевске

Центр территориального развития Удмуртии запустил опрос, посвященной архитектуре Ижевска. В нем жителей просят оценить несколько зданий города, сообщается в группе центра во «ВКонтакте». Результаты исследования анонимны.

«Благодаря опросу мы хотим понять, как оценивают архитектурные объекты Ижевска его жители — что им больше нравится, что меньше. Результаты опроса в дальнейшем помогут принимать решения о развитии Ижевска, в том числе его облика. К опросу приглашаются жители Ижевска от 14 лет»,— говорится в сообщении.