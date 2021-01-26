В ТРЦ «Планета» откроются кафе сетей Cinnabon и Gelateria Italiana

Весной 2021 года в торгово-развлекательном центре «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б, откроется фуд-корт. Как сообщают в пресс-службе MallTech — девелопера «Планеты», на фуд-корте разместятся различные заведения общепита. В частности, на фуд-корте «Планеты» откроются новые для Пермского края кафе — американская сеть кафе-пекарен Cinnabon и итальянская сеть Gelateria Italiana. Основным блюдом международной Cinnabon являются булочки с корицей, кексы, фирменные сэндвичи и прочее. Точки Cinnabon действуют в Москве, Зеленограде, Адлере, Владивостоке и других городах, а также в Адыгее. В Gelateria Italiana готовят и подают мягкое итальянское мороженое. Кафе Gelateria Italiana работают в Санкт-Петербурге, Ярославле, Томске.

Фуд-корт в ТРЦ «Планета», включающий кафе, рестораны и бары, будет выполнен в индустриальном стиле с объемными металлическими конструкциями, элементами декора с натуральными текстурами, разнообразной удобной мебелью и композициями с растениями. В летнее время в центре будет работать открытая веранда, где также разместятся точки общепита.

На фуд-корте будут представлены рестораны быстрого питания: McDonald’s, KFC, Burger King, Sushi Make, Makao Wok, Pho Bo Poke, «Цыплята по-английски», «Столовая Мини», а также «Сковородка» и «Восток Папа». Кафе и рестораны появятся не только на фуд-корте «Планеты», но и в других зонах торгового центра. Общее количество операторов общепита и ресторанных концепций в ТРЦ, включая зону фуд-корта, составит около 30. Площадь посадочных мест будет составлять 2,5 тыс. кв. м, количество посадочных мест — 1100.

Строительство ТРЦ «Планета» началось в мае 2019 года, застройщиком является московский девелопер MallTech, генподрядчик — АО «Ренейссанс Констракшн». Общая площадь ТРЦ составит 150 тыс. кв. м. Ключевым «якорем» «Планеты» станет продуктовый гипермаркет «Лента». Торговая галерея объекта будет включать 185 магазинов, среди них бренды Reserved, «Золотое Яблоко». Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации застройщик перенес открытие «Планеты» с IV квартала 2020 года на февраль 2021-го, а затем на март-апрель 2021 года.