Прокуратура утвердила обвинение Анатолию Быкову

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело Анатолия Быкова, которому вменяется в вину организация убийства двух лиц. Об этом рассказали в ведомстве, уточнив, что слушания пройдут в Свердловском райсуде Красноярска.

По версии следствия, в первой половине 1994 года между Анатолием Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы Александром Наумовым произошел конфликт из-за распределения доходов от совместного бизнеса. После возникших разногласий произошел взрыв автомобиля, в котором находился Анатолий Быков. Бизнесмен расценил это как покушение со стороны Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко, и якобы решил их устранить. Убийство, говорится в деле, он поручил «авторитету» Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды — Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. 24 июля 1994 года они выполнили «заказ».

В последующем один из исполнителей этого убийства, Сергей Бакуров, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Второй предполагаемый киллер, Владимир Чучков, находится в розыске по линии Интерпола.

Шефу бригады киллеров Владимиру Татаренкову, экстрадиции которого из Греции российские правоохранители ждали больше десяти лет, назначили 13,5 года. В мае 2020 года красноярские силовики задержали предполагаемого заказчика убийства Анатолия Быкова.

Сам бизнесмен вину отрицает. Ознакомившись с материалам дела, он заявил ходатайство о его рассмотрении присяжными заседателями.

В отношении Анатолия Быкова расследуется еще четыре уголовных дела. Его обвиняют в организации убийства учредителя фирмы по утилизации промотходов Андрея Неколова, покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, создании организованного преступного сообщества, а также в налоговых махинациях на 77 млн руб. Анатолий Быков все претензии силовиков в свой адрес отрицает.

О том, как арестованный Анатолий Быков пожаловался Владимиру Путину на несправедливость, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Письмо несчастья».

Илья Николаев