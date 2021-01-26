Генсек ООН назвал мировой кризис из-за пандемии худшим за столетие

Экономический кризис, который произошел на фоне пандемии коронавируса, худший за столетие, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он напомнил, что из-за COVID-19 умерли 2 млн человек.

«Если характеризовать происходящее в мире одним словом, то это хрупкость… Умерли 2 млн человек, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет. Мы видим это в неравенстве между людьми и странами»,— сказал господин Гутерриш на «Давосской повестке дня» по видеосвязи.

По данным ООН, мировая экономика в 2020 году сократилась на 4,3%. Кризис, вызванный вирусом, назван сильнейшим за последние 90 лет. По оценкам экспертов ООН, пандемия сильнее всего ударила по развитым странам, так как многие европейские страны и некоторые штаты США приняли строгие карантинные меры в начале пандемии.

О последствиях пандемии — в материале “Ъ” «Радикализируй это».