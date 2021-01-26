Предтравматическое лечение

Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении поправки Белого дома, которые предлагают новую редакцию раздела 10 Трудового кодекса, посвященного охране труда и травмам на производстве. По мнению Минтруда, новая концепция прав и обязанностей работодателей в этой сфере позволит заменить лечение последствий несчастных случаев и профессиональных заболеваний профилактикой. Этот подход нашел одобрение и у работодателей и профсоюзов, хотя и те и другие надеются доработать документ ко второму чтению. Схожим образом — как незаконченную — новую версию 10-го раздела Трудового кодекса охарактеризовали и в комитете Госдумы по труду, и в ее правовом управлении.

Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении проект поправок к Трудовому кодексу в части «совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости», разработанный Минтрудом. Работа над документом шла несколько лет, и версию, которая сегодня будет представлена депутатам, в целом одобряют и работодатели, и работники. Впервые о работе над новой редакцией 10-го раздела Трудового кодекса в Минтруде заявили еще в 2016 году, период активного обсуждения документа с привлечением всех участников трудовых отношений пришелся на 2017–2018 годы. В 2020 году работа была закончена, и правительство в декабре внесло проект на рассмотрение Госдумы.

Как пояснили “Ъ” в ведомстве, новая редакция 10-го раздела предполагает смену концепции охраны труда — теперь акцент будет сделан на предупредительные мероприятия. «Наряду с соблюдением базовых требований по охране труда работодатель, в соответствии с предлагаемыми Минтрудом нормами, должен будет оценить возможные риски на конкретном рабочем месте и в соответствии с ними провести инструктаж работника и обеспечить его подходящими средствами индивидуальной защиты. Таким образом он сможет управлять профессиональными рисками»,— сообщили “Ъ” в ведомстве. Работодатель при этом несет ответственность за адекватную оценку профессиональных рисков, также он должен будет согласовать ее с профсоюзом своего предприятия. «Если работник с такой оценкой не согласен, то он может потребовать пересмотра предложенных условий или отказаться от работ, если такие безопасные условия не созданы»,— поясняют в министерстве.

Для фокусировки на профилактике новая редакция Трудового кодекса также вводит понятие «микротравмы» (ушибы мягких тканей и поверхностные раны, которые сотрудник мог получить во время работы), что позволит учитывать их для предотвращения более серьезных травм. Как отмечает член комитета рынка труда и социального партнерства РСПП Валерий Корж, концепция, разработанная Минтрудом, уже частично внедряется рядом крупных российских компаний, также она соответствует принципам движения «Нулевой травматизм» Международной организации социального обеспечения. Впрочем, по его словам, работодатели надеются доработать некоторые аспекты 10-го раздела в рамках рабочей группы ко второму чтению. Аналогичные относительно небольшие поправки к документу есть и у профсоюзов: по словам главы исполкома Конфедерации труда России Игоря Ковальчука, часть из них касаются взаимодействия работодателей и отдельных профильных профсоюзов, например профсоюза моряков. «Когда документ обсуждался на заседаниях трехсторонней комиссии, мы пришли к компромиссной версии с условием, что сможем доработать ее ко второму чтению»,— отмечает он. Схожим образом документ Минздрава был охарактеризован и в заключениях профильного комитета Госдумы и ее правового управления — оба рекомендовали принять новую редакцию Трудового кодекса в первом чтении, но указали на «множественные нарушения правил законодательной техники».

Анастасия Мануйлова