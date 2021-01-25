Вице-спикер вернулся на социальную дистанцию Анатолий Грибанов снова будет курировать образование, культуру и спорт

Исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин продолжил формировать собственную управленческую команду. «Социальный» вице-мэр Перми Людмила Гаджиева в ближайшее время покинет должность. Новым замглавы администрации станет вице-спикер Пермской думы Алексей Грибанов. Ранее он уже курировал городскую социальную сферу. Депутаты расходятся в оценках этого назначения. Эксперты отмечают профессиональные качества Алексея Грибанова.

Вице-спикер городской думы Алексей Грибанов перейдет на должность замглавы города по социальным вопросам. Об этом сообщает telegram-канал администрации Перми. Как отмечают в мэрии, это кадровое решение было принято временно исполняющим полномочия главы Перми Алексеем Демкиным. Отметим, что Алексей Грибанов уже занимал должность вице-мэра по социальным вопросам в 2012–2016 годах.

«Мы с Алексеем Николаевичем (Демкиным.— „Ъ-Прикамье“) долгое время работали вместе в городской думе, поэтому принял его предложение войти в команду администрации и вместе с краевыми коллегами обеспечить подготовку к 300-летию Перми. Сейчас в целом идет обновление социального блока, ведутся переговоры с кандидатами на руководящие должности»,— прокомментировал „Ъ-Прикамье“ предстоящее назначение Алексей Грибанов.

Господин Грибанов имеет медицинское образование. В 1990-х работал врачом в различных медицинских учреждениях Перми. С 2000 по 2012 год избирался депутатом Пермской городской думы. В 2016 году после работы в администрации Алексей Грибанов вернулся в представительный орган и был избран вице-спикером.

Ранее собеседники „Ъ-Прикамье“, близкие к городской власти, сообщали, что депутат в 2021 году планировал принять участие в осенних выборах в краевое законодательное собрание по одномандатному округу №10. Однако предложение о работе в исполнительной власти оказалось для Алексея Грибанова предпочтительнее.

Источники „Ъ-Прикамье“, знакомые с подготовкой выборов, полагают, что принять участие в праймериз «Единой России» и выборах в краевой парламент по округу №10 может руководитель строительной компании «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков. Отметим, что действующим депутатом по данному округ является бывший гендиректор «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев. Он перешел на работу в структуры ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге. Получить комментарий Анатолия Маховикова не удалось, он не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Предыдущий руководитель социального блока в администрации Перми Людмила Гаджиева покинет должность завтра, 26 января. Предполагается, что после ухода из мэрии госпожа Гаджиева возглавит одно из муниципальных спортивных учреждений.

Людмила Гаджиева работала в администрации Перми с 2005 года. Она последовательно занимала должности: начальника отдела комитета по образованию и науке, начальника департамента образования администрации. В 2016 году госпожа Гаджиева была повышена до замглавы городской администрации, курирующего блок «социальная сфера».

Отметим, что большинство депутатов городской думы относились к Людмиле Гаджиевой лояльно и редко критиковали ее работу. В конце 2018 года ситуация изменилась: в подчинение социальному вице-мэру был передан городской департамент транспорта, ответственный за реформу общественного транспорта на территории Перми. Ход реформы вызвал жесткую критику со стороны депутатского корпуса. В частности, думцы указывали на отсутствие объективных данных по пассажиропотоку, непродуманные решения при изменении маршрутной сети и существенный кассовый разрыв между доходами и расходами отрасли. Кроме того, депутаты неоднократно заявляли о необходимости смены руководства мэрии, ответственного за общественный транспорт.

К концу 2020 года департамент транспорта «вернулся» к замглавы администрации Перми Анатолию Дашкевичу. Однако, по информации, „Ъ-Прикамье“, команда губернатора Прикамья Дмитрия Махонина по-прежнему считала работу Людмилы Гаджиевой по руководству транспортной отраслью неэффективной и настаивала на отставке чиновницы.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Пермской думе Вероника Куликова считает назначение Алексея Грибанова на должность социального зама неоднозначным. «У меня, как у депутата Пермской думы, не раз была возможность оценить его позицию по разным социальным вопросам, и, к сожалению, назвать ее социально ориентированной я не могу. Из последних примеров: сопротивление инициативе „Справедливой России“ по льготам для многодетных, выступления против „нагрузки“ бюджета дополнительными социальными обязательствами, возражения против перевода школьного обучения в одну смену»,— поделилась Вероника Куликова. «Остается надеяться, что Алексей Анатольевич пересмотрит свою позицию. Тогда, возможно, в Перми появятся достижения в социальной сфере»,— добавила депутат.

Председатель комитета Пермской думы по социальной политике Василий Кузнецов, напротив, считает данное назначение целесообразным. «Работал с Алексеем Анатольевичем и когда он был депутатом, и когда был заместителем главы по социальным вопросам. Он умеет выстраивать командную работу, конструктивные отношения с депутатами думы»,— отметил руководитель комитета.

Политтехнолог Олег Борисенко связывает назначение Алексея Грибанова с высоким уровнем профессионализма и значительным опытом работы в государственной системе. «При этом он человек неконфликтный и не токсичный, отторжения не вызывает»,— добавил эксперт.

Константин Кадочников