«Великоленское» оказалось на краю рынка

Один из известных прикамских производителей молока — ООО «Великоленское» столкнулось с финансовыми трудностями. В отношении компании введена процедура наблюдения, директор предприятия недавно был дисквалифицирован на фоне повторной невыплаты заработной платы сотрудникам. Собственники ООО уверены, что ситуацию удастся стабилизировать. По мнению участников рынка, из-за убыточности предприятия вывести его из банкротства будет сложно. Эксперты считают, что единственный шанс сохранить производство — найти стороннего инвестора, в противном случае «Великоленское» может уйти с рынка.



В ООО «Великоленское» (с. Ленск, Кунгурский район) сменилось руководство. С 18 января общество возглавляет Александр Купрашевич. Руководивший «Великоленским» с декабря 2019 года Михаил Ажгихин дисквалифицирован сроком на один год. Как указано в «СПАРК-Интерфакс», причиной стала повторная невыплата заработной платы в установленный срок (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Собственник ООО «Великоленское» Михаил Трушников пояснил, что невыплата заработной платы связана с финансовыми проблемами предприятия. По его словам, сейчас у предприятия имеется задолженность по зарплате за период около полутора месяцев на общую сумму чуть более 2 млн руб. «Надзорные органы тщательно отслеживают такие вещи, поэтому ряд системных невыплат привел к тому, что решением суда Михаил Ажгихин был дисквалифицирован. Александр Купрашевич уже приступил к работе. До этого он был главным инженером предприятия и имеет большой опыт управления хозяйством. Сейчас ему предстоит исправлять ошибки, допущенные предыдущим руководством. Работы впереди много»,— прокомментировал ситуацию господин Трушников.

ООО «Великоленское» — сельскохозяйственное предприятие полного цикла производства. Занимается производством молочной, мясной и зерновой продукции. Предприятие основано на базе колхоза имени Ленина, созданного в 1958 году. В 1990-х годах колхоз был реорганизован в совхоз, потом в ОАО, а затем в ООО «Совхоз Ленский». В 2010 году общество переименовали в «Великоленское». В 2015-м предприятие получило статус племенного хозяйства. Владельцами ООО являются Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и Консалтинг» (100% в собственности господина Трушникова). С 2008 по 2018 год Михаил Трушников сам возглавлял предприятие, затем директором был назначен Владимир Каюрин, позже его сменил Михаил Ажгихин.

По информации на сайте «Великоленского», в настоящее время поголовье скота предприятия составляет 2,1 тыс. голов, общая площадь используемой земли — более 8 тыс. га, число сотрудников — свыше 200 человек. «Великоленское» известно серией молочных продуктов в стеклянной бутылке под брендом «Молочная классика». Помимо этого предприятие производит мясную продукцию и полуфабрикаты, выращивает зерновые культуры. Доля предприятия на региональном рынке, по оценке Михаила Трушникова, составляет менее 1%.

«Великоленское» развивает также агродеревню «Степаново городище» — гостиничный комплекс в Кунгурском районе, стилизованный под сельскую жизнь. Выручка ООО, по итогам 2019 года, составляет 97,5 млн руб., чистый убыток — 26,8 млн руб.

С октября 2020 года ООО «Великоленское» находится в банкротстве, в отношении общества введена процедура наблюдения. С заявлением о признании предприятия несостоятельным обратилось ООО «Нефтяная компания „Парма“». Из материалов дела следует, что в 2018 году между компаниями был заключен контракт на поставку нефтепродуктов. За период с момента заключения договора до декабря 2019-го нефтяной компанией в адрес ООО «Великоленское» было поставлено продукции на сумму 14,5 млн руб., покупатель оплатил только 8,5 млн руб. В мае прошлого года Арбитражный суд Пермского края постановил взыскать с «Великоленского» в пользу «Пармы» задолженность 6,9 млн руб. Однако долг так и не был погашен, и нефтяная компания потребовала признать ООО «Великоленское» банкротом. Право требования части долга (2,7 млн руб.) ООО «НК „Парма“» минувшим летом передало по договору цессии столичному ООО «ОТС-Групп». В настоящий момент задолженность «Великоленского» перед «Пармой» составляет 3,9 млн руб.

В реестр кредиторов предприятия входят также ФНС (10,7 млн руб.), ПАО «Пермская энергосбытовая компания» (951,9 тыс. руб.), кировское ООО «Агрокурсив» (162,5 тыс. руб.), ООО «Ройлус» (319 тыс. руб.). Кроме того, свои требования заявил краевой минсельхоз (2,4 млн руб.), а также подконтрольные Михаилу Трушникову ООО «ЛенТорг» (24,3 млн руб.) и ООО «Ленский завод молочных продуктов» (10,9 млн руб.).

По словам Михаила Трушникова, в ближайшее время кредиторы будут определяться с дальнейшей процедурой. «От коллектива предприятия и от меня, как его бенефициарного владельца, будут, конечно, предложения либо установить внешнее управление, либо заключить мировое соглашение. Это зависит от того, как будет развиваться ситуация»,— сообщил владелец «Великоленского».

Господин Трушников отметил, что о приостановке деятельности «Великоленского» речи не идет. «У предприятия достаточно запасов, чтобы погасить существующую задолженность. Сейчас ему не хватает оборотных средств. Это связано с тем, что из-за тех самых ошибок руководства, о которых я сказал ранее, объем производства молока упал в три раза»,— пояснил бенефициар «Великоленского». «Ситуация непростая, но думаю, что мы справимся, резервы для этого есть»,— добавил Михаил Трушников.

По мнению председателя Агропромышленного союза Пермского края, гендиректора ООО «Агрофирма „Труд“» Владимира Юшкова, единственный шанс сохранить производство — привлечь стороннего инвестора. «Возможно, такую цель собственники себе и поставили»,— предполагает предприниматель. По словам господина Юшкова, найти покупателя для «Великоленского» будет несложно. «Актив интересный — хорошее хозяйство, плодородные земли, высокая производительность молока. Так что потенциал высок. Но если инвестор своевременно не будет найден, есть риск, что предприятие прекратит свое существование»,— отмечает председатель краевого агропромышленного союза.

По словам бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова, сейчас основная задача руководства «Великоленского» — правильно определить его стоимость. «Здесь у собственников часто возникает одна ошибка. Они нередко оценивают свой бизнес исходя из стоимости всех активов — зданий, поголовья и так далее, в то время как цену бизнеса определяет то, сколько доходов он приносит. Это тоже управленческое решение, и на этот раз оно должно быть правильным»,— пояснил господин Огородов.

Екатерина Артемова