Воронежская область готова разрешить работу фудкортов и аттракционов

В Воронежской области «в ближайшие дни» может быть разрешено возобновить работу детских аттракционов и фудкортов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на решение губернатора Александра Гусева. Господин Гусев уточнил, что очередное снятие ограничений по коронавирусу возможно при условии, что «Роспотребнадзор нас поддержит.

«Обстановку по коронавирусу в регионе сейчас можно считать управляемой. В течение последних недель видим, что число выписанных из стационаров превышает количество госпитализированных. Значит, мы должны стать еще на один шаг ближе к возвращению к "доковидной" жизни». Это касается и бизнеса, который во многом обеспечивает стабильность нашей области»,— сказал губернатор.

По данным федеральной статистики, на утро 25 января в Воронежской области всего 55 941 случай заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 50 433 пациента выздоровели, 1 472 скончались. В России за последние сутки выявлено 19 290 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 738 690. Выздоровели и выписаны за сутки 19 003 человека (всего 3 150 769), скончались за сутки 456 пациентов с коронавирусом (всего 69 918).

В правительстве Воронежской области также напомнили, что за прошлую неделю зафиксировано 501 административное правонарушение по антиковидным мерам. «Материалы по всем нарушениям переданы в суды, из них около трети уже рассмотрены. 65 человек заплатят штрафы, 108 жителям области вынесены предупреждения»,— сообщили в пресс-службе облправительства.

Сергей Калашников