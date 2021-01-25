В Татьянин день, 25 января, принято поздравлять преподавателей высших учебных заведений и студентов. Но в этом году у будущих выпускников краснодарских вузов не так много поводов для празднования. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 55% россиян убеждены, что найти работу после окончания вуза получается с большим трудом. Еще примерно 20% жителей страны уверены в невозможности трудоустройства сразу после получения диплома.

Совпадают ли ожидания и реальность? К сожалению, да. Результаты исследований НИУ ВШЭ и Роструда показывают, что лишь 52% выпускников вузов устраиваются на свою первую работу по специальности. В основном по специальности начинают работать сразу после учебы только медики и преподаватели. Логично, ведь на работу в больницу или школу невозможно устроиться без диплома.

То есть целая армия специалистов каждый год ищет вакансии, но не может найти – без опыта молодые сотрудники никому не нужны. Особенно остро проблема стоит в Краснодарском крае, откуда молодые специалисты массово переезжают в регионы, где им проще получить высокооплачиваемую работу.

Партия «Новые люди» предложила решение этой проблемы. Председатель партии Алексей Нечаев выступил с инициативой ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих выпускников на первую работу по специальности.

Работодатель платит не менее 30,2% от зарплаты сотрудника в качестве страховых взносов. «Новые люди» предлагают государству в течение года компенсировать эти средства компаниям, трудоустраивающим выпускников. Причем предлагается распространить практику и на обычные рабочие места, и на дистанционные.

«Первый год после института крайне важен, чтобы не расплескать свой образовательный капитал. А, наоборот, его увеличить и монетизировать», - отмечает председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

К инициативе решили привлечь внимание сторонники «Новых людей» со всей страны. Они передали 70 обращений в региональные министерства труда и устроили перфоманс. Выпускники вузов вышли с метлами и лопатами убирать улицы от снега возле зданий минтруда. Так активисты намекнули, что работать кем-то кроме дворника с дипломом вуза устроиться сложно.

«Инициатива партии «Новые люди» преследует три основных цели. Первая и главная – обеспечить работой по полученным специальностям десятки тысяч выпускников вузов. Вторая – поддержать в непростое время бизнес, предоставив предпринимателям налоговые льготы. Третья – повысить престиж системы высшего образования, гарантировав трудоустройство после получения диплома, – объясняет руководитель регионального отделения партии в Краснодарском крае Никита Сиразетдинов, – Мы уверены, что эффект от реализации предлагаемых нами мер все увидят очень быстро. Важный момент – если продолжать «не замечать» эту проблему, специалистов на производствах будет все меньше, а очереди на биржи труда все длиннее».

Как отмечает председатель комитета партии «Новые люди» по молодежным инициативам Дмитрий Кротов, снижение налогов позволит существенно изменить рынок труда и позитивно скажется на ситуации с безработицей. «Реализация программы поможет создать в России около полумиллиона новых рабочих мест для выпускников», – утверждает эксперт.