Российские курорты попали под бронь

Отдых на российском море в этом году обойдется на треть дороже, чем в прошлом. Отели на популярных курортах уже начали поднимать цены, предупредили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что даже в период раннего бронирования номера в гостиницах Краснодарского края и Крыма подорожали на 10%. При этом самые привлекательные объекты на лето уже практически заняты, а повышение стоимости размещения, вероятно, затронет не только черноморский регион, опасаются в АТОР. Во сколько же обойдется россиянам летний отдых в своей стране? И грозит ли им дефицит номеров? Выяснял Григорий Колганов.

Отдых на море в пандемийную эпоху — уже не прихоть, а медицинская необходимость, говорят туроператоры. Что может быть лучше для иммунитета, чем солнце, воздух и вода? Но безмятежное пребывание на пляже, похоже, становится роскошью. Даже в январе в период скидок за ранее бронирование стоимость номеров выросла на 10-15%. А в последних числах марта, когда время акций закончится, цены могут подскочить на 30%.

Причем тренд затронет все формы отдыха в стране, а примеру отелей наверняка последует и частный сектор, предполагает первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович: «Если все будет продаваться хорошо, если другие страны будут закрыты, цены будут подниматься. Альтернатива — размещаться в частном секторе, который тоже, естественно, задирает цены. Мы видели уже на примере новогодних каникул, что самые неожиданные направления, абсолютно невозможные, казалось бы, в прошлые годы, в этом году улетают как горячие пирожки. Понятно, что на морских курортах цены и так выше, чем на Севере страны или в Сибири, но будут пропорционально расти, я думаю, и там, и там».

А что же с покупательной способностью россиян? Неужели гостиницы никак не учитывают ее, переписывая прайс-листы? Как отмечают в АТОР, на доходы граждан еще оглядывается бюджетный сегмент, он подорожает в меньшей степени, а вот объекты уровнем выше могут себя в этом вопросе не ограничивать. Отельеры объясняют: дело в жадности. В пандемийный год индустрии пришлось тяжело, гостиницы долго стояли закрытыми, их владельцы брали кредиты, чтобы сохранить бизнес. Так что заработков грядущего лета едва хватит для выживания и поддержания текущего уровня сервиса, говорит глава Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина: «2020 год в основном у всех минусовой. Все, что было отложено на зиму, было потрачено. Налоги, которые нам позволили не платить в течение 2020 года, сейчас нужно будет выплачивать. Чтобы даже остаться на том же уровне, чтобы у гостей было чистое белье, достаточно полотенец, 10% не хватит. И все все равно будут собственные бюджеты использовать».

По подсчетам АТОР, летний отдых на российском Юге, если купить тур сейчас, обойдется на двоих в сумму от 70 до 100 тыс. руб. с перелетом. Но не увеличится ли смета из-за транспортной составляющей в будущем? Пресс-секретарь сервиса путешествий Tutu.ru Наталья Анисимова готова успокоить: пока цены на авиабилеты радуют, за исключением крымского направления. «По первым бронированиям на лето, которые сделаны в январе, можем сказать, что пока цены ниже, чем в прошлом году. Из топ-10 самых популярных направлений рост перелета только на билеты из Москвы в Крым, из Москвы в Симферополь, на 20%. По другим популярным направлениям таким, как например, Москва—Сочи или же Москва—Геленджик, снижение составляет 30-40%»,— пояснила Анисимова.

Но найти деньги на отдых — это еще полдела, важно успеть забронировать что-то подходящее. По данным АТОР, объемы продаж по акциям раннего бронирования уже на 10-15% превышают прошлогодние показатели. А самые интересные объекты размещения на пиковые даты уже разобраны. Но глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин полагает, что дефицит будет точечным: «Дефицита мест не будет в среднем по России. Пока еще вакцинация не прошла, она только в самом начале. До лета все равно будет очень тяжело. Летом, я думаю, будет уже полегче.

Где-то на основных направлениях, особенно связанных с кэшбэком, может быть, и будет ощущаться дефицит номерного фонда».

Как говорят игроки рынка, доступность внутрироссийского отдыха во многом будет зависеть от состояния пандемийных границ — если их откроют, цены на отечественных курортах должны снизиться. Впрочем, этого может и не произойти, поскольку из-за слабого рубля путешествия в теплые страны теперь не по карману многим россиянам.