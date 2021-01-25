В 2022–2023 годах Россия планирует запустить в космос четырех туристов

«Главкосмос» (входит в «Роскосмос») с 2022 по 2023 год намерен предоставить четыре места на кораблях «Союз МС» для космических туристов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«При благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на четыре места для коммерческих участников космического полета»,— сказали в «Главкосмосе».

Программа полетов на 2021 год уже сформирована. Ближайший полет космических туристов запланирован на декабрь нынешнего года в рамках миссии «Союз МС-20». Вопрос предоставления дополнительных мест не рассматривается.

Пресс-служба компании уточнила, что сейчас идут переговоры с возможными партнерами по продаже коммерческих мест на «Союзах». Цену за такой полет в компании не назвали.

Во сколько может обойтись полет к МКС — в материале “Ъ FM” «Космос налаживает связь с туризмом».