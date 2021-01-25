Прекращение дела в отношении бывшего директора компании — подрядчика «Крестов» обжаловано

УФСИН по Петербургу и Ленинградской области подало апелляционную жалобу на постановление Петроградского районного суда Санкт-Петербурга о прекращении дела в отношении бывшего гендиректора компании «ГСК» Виктора Кудрина.

Как сообщает «Интерфакс», апелляционная жалоба была подана управлением по причине несогласия с прекращением уголовного дела. Она принята к рассмотрению.

Напомним, что в сентябре прошлого года Кудрин признал вину в злоупотреблении полномочиями при строительстве следственного изолятора «Кресты-2». Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). 19 января суд дело прекратил в связи с истечением сроков давности.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Строителю "Крестов " изменили обвинение».