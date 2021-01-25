В Ярославской области за нарушения оштрафовали 50 водителей снегоходов

В Ярославской области в прошедшие выходные во время проведения профилактической операции «Снегоход-2021», было выявлено 50 случаев нарушений правил эксплуатации внедорожной мототехники, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что проверки проходили 23 и 24 января на Рыбинском водохранилище, а также на реках Волге и Которосли и на других водоемах Ярославской области.

По данным пресс-службы, в рамках профилактической операции было проверено около 100 снегоходов. По словам исполняющего обязанности начальника региональной инспекции административно-технического надзора Дмитрия Бурцева, главной задачей проверок было выявление незарегистрированных снегоходов, а также фактов их эксплуатации без прохождения обязательного техосмотра и управления лицами, не имеющими разрешительных документов. Все выявленные в ходе операции нарушители были привлечены к административной ответственности.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 7 января 2021 года в Рыбинском районе Ярославской области произошло ЧП, в результате которого пострадал шестилетний ребенок. По данным регионального УМВД, в деревне Воронково 32-летний водитель, управлявший снегоходом, сбил шестилетнего мальчика, который находился на проезжей части дороги. Мальчик с полученными травмами был госпитализирован в больницу.

София Бастрыгина