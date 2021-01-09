Под Ярославлем снегоход переехал шестилетнего ребенка

В Рыбинском районе Ярославской области произошло ЧП, в результате которого пострадал шестилетний ребенок, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данным пресс-службы, днем в четверг, 7 января в деревне Воронково 32-летний водитель, управлявший снегоходом, сбил шестилетнего мальчика, который находился на проезжей части дороги.

Мальчик с полученными травмами был госпитализирован в больницу. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и скорая медицинская помощь. В пресс-службе уточнили, что в связи с ЧП проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославской области четыре ребенка были госпитализированы в больницы с тяжелыми травмами, которые они получили во время катаний с горок. Пострадавшие дети госпитализированы в областную детскую клиническую больницу города Ярославля, один из них находится в реанимации.

Дарья Сабаева