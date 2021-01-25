«Атлетик» – «Хетафе»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 25 января

25 января «Атлетик» сыграет на своем поле с «Хетафе» в матче 20-го тура Ла Лиги. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на этот матч. На победу «Атлетика» можно поставить за 2.35, на ничью – за 3.00, на победу «Хетафе» – за 3.75, на незасчитанный гол – за 2.55, на гол головой – за 2.85, на гол из-за штрафной – за 3.00.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Вильялибре можно поставить за 3.80, на гол Маты правой ногой – за 3.60, на первый или последний гол Уильямса – за 6.00, на голевую передачу Кубо – за 9.00, на гол Гарсии из-за штрафной – за 15.00.

Иньяки Уильямс

Уильямс – лучший игрок «Атлетика» по системе «гол+пас». В 18 матчах Ла Лиги нападающий забил 4 мяча и сделал 2 ассиста. На гол Уильямса можно поставить за 3.80, на гол правой ногой – за 4.00, на гол во втором тайме – за 7.60, на голевую передачу – за 8.00, на гол головой – за 20.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Уильямса. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол из-за штрафной за 25.00, дубль за 25.00, гол и ассист за 30.00.

Хайме Мата

Мата – один из лучших бомбардиров «Хетафе» в этом сезоне. На его счету 3 мяча в 16 матчах Ла Лиги. На гол Маты можно поставить за 3.50, на гол правой ногой – за 3.60, на первый или последний гол – за 6.00, на гол в первом тайме – за 7.00, на дубль – за 20.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Мату. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол левой ногой за 25.00, гол и ассист за 40.00, удаление за 50.00.

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