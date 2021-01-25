«Цены показывали положительную динамику на протяжении всего года»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, в каких городах мира цены на жилье значительно выросли, а в каких нет.

Филиппинская столица возглавила рейтинг по росту цен на жилье — в Маниле цены взлетели на 35% за год. На втором и третьем местах расположились турецкие города Измир и Анкара с динамикой +28% и +27% соответственно. Рынок жилой недвижимости Турции в целом показал существенный рост, считают эксперты компании Knight Frank, что обусловлено как высоким спросом, так и ограниченным объемом предложения, связанными с ослаблением национальной валюты.

Кроме того, по сравнению с европейскими направлениями в стране относительно низкая стоимость жилья, что дополнительно позитивно влияет на рост интереса к Турции. Санкт-Петербург сохранил свои позиции — у него пятая строчка рейтинга и 19%. А Москва спустилась сразу на 57 позиций вниз, заняв 68 место с ростом цен на 5% за год.

По мнению брокеров, значительная положительная динамика цен на вторичное жилье в Санкт-Петербурге вызвана в первую очередь активным спросом. Нестабильная экономическая ситуация и снижение доходности по вкладам переключили покупателей на инвестирование в недвижимость. Кроме того, на фоне ажиотажа на первичном рынке и постоянного удорожания строящейся жилой недвижимости лоты от собственников стали особенно привлекательными.

В тоже время, несмотря на то что Москва потеряла свои позиции в рейтинге, ценовые индикаторы рынка показывают положительную динамику на протяжении всего года. Рост цен на жилье в столице не останавливался ни в «карантинные» месяцы, ни после и лишь ускорился на фоне снижения ключевой ставки, роста доступности ипотечного кредитования и снижения ставок по банковским вкладам. Эксперты считают, что этот тренд продолжится и в начале нового года.