Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, почему стали отмечать День российского студенчества, а также о знаменитых русских женщинах-художницах с именем Татьяна.

25 января отмечается День российского студенчества. Официально учрежден этот праздник был в 1850 году. Существовал до 1918-го, года закрытия университетской церкви Святой Татианы в начале Никитской улицы. С 2005 официально восстановлен. Хотя любой закончивший Московский университет помнит, что мы отмечали День студента или День универа, даже, скажем, в начале 1980-х.

Вообще-то в этот день отмечают память Святой Татианы Римской, мученицы, умерщвленной в начале III века в царствование Александра Севера. А в 1755 году именно в этот день российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета.

Как пишут источники, празднование Дня студента в Российской империи было крайне шумным. Начинался праздник с проведения молебна в университетской церкви, потом в присутствии статусных гостей проводились официальные церемонии в здании университета, затем они проходили по всему городу.

Под студенческую гулянку француз Оливье, хозяин «Эрмитажа» (нынешний театр Школа современной пьесы), традиционно отдавал зал своего ресторана, где студенты и профессора отмечали праздник. После 21.00 студенты перемещались в рестораны, расположенные ближе к Тверской заставе, — «Яр» и «Стрельну». В этих заведениях в Татьянин день не обслуживалась обычная публика, не пели хоры. Из напитков подавали только водку и пиво, которые наливали прямо из бочонков.

Интересно, что еще в 1910-е годы Московская городская дума предложила праздновать Татьянин день без алкоголя, заменив увеселительные заведения на антиалкогольный музей, располагавшийся у Никитских ворот.

А я решил вспомнить в этот день женщин-художниц русского происхождения с именем Татьяна, которые входят в рейтинги самых дорогих. Один из таких списков составлен сайтом ARTinvestment.ru. Топ-100 продаж. На первом месте здесь, кстати, Тамара де Лемпицка. А на 24-м Татьяна Назаренко: крупнейшая продажа за $17,7 тыс. На 43-м — Татьяна Маврина — $4,3 тыс. Есть еще прекрасные художницы: Баданина, Антошина, Ахметгалиева. Все тоже Татьяны.