Внутри саратовского театра оперы и балета устанавливают временные укрепления

Фундамент под старой частью Саратовского театра оперы и балета, который находится на реконструкции, разобран. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Валерия Радаева по итогам его визита на объект.

Подрядчик уточнил, что рабочие залили новый фундамент, внутри театра установлены временные укрепления, зрительный зал подготовлен для реконструкции. В ближайшее время будет проведено обследование для выявления необходимости дополнительного укрепления. Продолжаются кровельные работы, установлены окна. Часть оборудования закуплена.

Глава региона предостерег подрядчика от сбоев в реконструкции и срыва сроков завершения работ.

Марина Ковалева