Онлайн-кинотеатр Okko возглавит Максим Евдокимов

Гендиректор онлайн-кинотеатра Okko (входит в Rambler Group) Яна Бардинцева решила покинуть компанию, в этой должности ее сменит ранее занимавший пост директора по продукту Максим Евдокимов, следует из сообщения Okko.

Экс-менеджер Сбербанка Яна Бардинцева возглавила Okko после приобретения 45% Rambler Group Сбербанком в апреле 2019 года. После этого Rambler Group изменила систему управления медиаактивами: в группе была создана видеоэкосистема на базе Okko, проектов «Okko Спорт» и Okko Entertainment.

До прихода в Okko в декабре 2020 года господин Евдокимов также работал в Сбербанке: занимал должность вице-президента, руководителя дирекции по развитию экосистемы физических лиц розничного блока.

Валерия Лебедева