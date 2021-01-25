«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожника Lada Niva Travel — так называется обновленный вариант модели Chevrolet Niva.

Напомним, что модель ВАЗ-2123 была разработана «АвтоВАЗом» и встала на конвейер в 2000 году. После создания совместного предприятия с Chevrolet автомобиль стал называться Chevrolet Niva. Кузов, шасси, силовой агрегат выпускались на мощностях «АвтоВАЗа», а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. С июля 2020 года автомобиль превратился в Lada Niva, при этом технических отличий от Chevrolet Niva модель не имеет. Изменились только шильдики на кузове, решетка радиатора, эмблема на руле, оформление панели приборов и заставка мультимедийной системы.

В декабре 2020 года на конвейер завода в Тольятти встал модернизированный вариант Lada Niva. Автомобиль с приставкой Travel получил новые фары и фонари, иные капот и решетку радиатора, другие накладки на колесные арки и колесные диски нового дизайна, а также другой задний бампер.

Технически внедорожник не поменялся и оснащается 80-сильным 1,7-литровым бензиновым мотором в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. В зависимости от комплектации, стоимость Lada Niva Travel составляет от 747,9 тыс. руб. до 905,9 тыс. руб. Также для модели доступен вариант Off-Road, имеющий штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика.

Напомним, в декабре 2019 года «АвтоВАЗ» выкупил у General Motors 50% в СП «GM-АвтоВАЗ», которое с 2002 года выпускало внедорожник Chevrolet Niva. После завершения сделки производственная площадка, которая была переименована в «Лада Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать «АвтоВАЗу», а модель Niva вернулась в линейку Lada.