Адреналин способен оживлять мертвых

Доктор медицины Крэнстон Уокер, почетный врач больницы Гест (Дадли, Великобритания), поделился с широкой медицинской общественностью своим успешным опытом использования адреналина для вывода пациентов из состояния мнимой смерти.

Врачебной науке уже давно известно состояние так называемой мнимой смерти, при котором происходит более или менее продолжительная приостановка жизненных функций организма, ослабление сердцебиения и дыхания. Причиной мнимой смерти может стать анестезия, асфиксия, удар электрическим током большой силы, сильные эмоциональные переживания. Человек в таком состоянии похож на часы, которые остановились, но не сломались окончательно. Иногда, чтобы остановившиеся часы снова пошли, их достаточно просто встряхнуть. Иногда требуются более серьезные и сложные манипуляции.

В случае с человеком положительный результат может дать массаж сердца. Доктор Уокер представил на суд коллег свой опыт, хоть и недостаточно обширный, по использованию адреналина для вывода пациента из состояния мнимой смерти. Он выяснил, что адреналин, введенный в сердечную мышцу, воздействует на нервно-мышечный синапс, в результате чего резко возрастают возбудимость ткани и энергия сердечных сокращений. Хлорид адреналина вводился в сердечную мышцу с помощью шприца с очень тонкой иглой.

Доктор Уокер делал инъекции адреналина примерно 20 пациентам, у которых была зафиксирована смерть. В случае, если причиной смерти была продолжительная болезнь, никакой реакции организма на адреналин не было. Но в случае с 11-месячным ребенком, у которого после операции обрезания под хлороформом остановилось дыхание и прекратило прослушиваться сердце, инъекция адреналина позволила вернуть ребенка к жизни.

С полным вариантом публикации доктора Уокера можно ознакомиться в номере The British Medical Journal от 8 января 1921 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев