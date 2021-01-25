Трафик на ЗСД в 2020 году снизился на 6%

За прошлый год на Западном скоростном диаметре было совершено 90,7 млн транзакций. Как сообщили в компании «Магистраль северной столицы», по сравнению с 2019 годом число транзакций снизились на 6%. Наибольшее снижение отмечалось в период локдауна —в апреле – мае, на более чем 60%. Самым загруженным днем для ЗСД стало 25 сентября.

Больше всего на магистрали легкового транспорта (около 87%), на втором месте с существенным отрывом идет грузовой транспорт 4 категории (около 6% транспортного потока).

В компании добавили, что за 2019 год число транзакций на ЗСД составило около 97 млн.

Напомним, что ощутимое падение трафика — на 10% зафиксировали в 2017 году. Снижение количества транспорта на платной магистрали произошло после того, как за проезд по центральному участку дороги начали собирать плату.