В Челябинске возбудили дело по факту незаконной передачи подземного перехода в аренду

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного использования подземного перехода на пересечении Свердловского тракта и улицы Черкасской в Челябинске. В превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) подозревают лиц из числа руководства муниципального предприятия «Геоцентр», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что подземный переход по договору о закреплении имущества находится на праве хозяйственного ведения у МУП «Геоцентр». Предприятие передало объект в аренду ООО «Парковки плюс». Организация в свою очередь предоставила переход 20 предпринимателям, которые несколько лет занимаются здесь торговлей и ежемесячно платят «Парковкам плюс» аренду. В прокуратуре подчеркивают, что назначение сооружения – транспортное, технический паспорт не предусматривает в его составе торговые объекты. Условия договора обязывают арендатора использовать объект по целевому назначению, не предоставлять его другим лицам и не совершать иных сделок с объектом без письменного разрешения арендодателя. «Вместе с тем, должностные лица МУП “Геоцентр»”, несмотря на осуществление торговой деятельности в переходе и его использование с нарушением целевого назначения, мер по устранению нарушений не принято»,– сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным «СПАРК-Интерфакс», директор ООО «Парковки Плюс» Виталий Теплов также возглавляет ООО «Лоция». Эта компания арендовала подземные пешеходные переходы у МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина» на площади Революции и зарабатывала на сдаче площадей под торговлю, при этом, почти не вкладывала средства в ремонт и содержание объектов. Летом 2019 года киоски из переходов в центре города начали убирать, а в сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту незаконной передачи муниципального имущества частной организации. Прокуратура установила, что ООО «Лоция» необоснованно получило муниципальную преференцию на заключения договора аренды переходов, закрепленных за МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» на праве оперативного управления. При этом ни мэрия, ни ее дочерняя структура не имели для этого правовых оснований. В результате городской бюджет недополучил доходы от аренды пешеходных переходов в размере 7,4 млн. руб.