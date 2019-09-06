Незаконная сдача в аренду подземных переходов в Челябинске обернулась уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной передачи в аренду юридическому лицу принадлежащих муниципалитету подземных переходов на площади Революции в Челябинске (превышение должностных полномочий, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Поводом для этого стали материалы прокурорской проверки, сообщают в областном надзорном ведомстве.

Прокуратура установила, что весной прошлого года ООО «Лоция» необоснованно получило муниципальную преференцию на заключения договора аренды подземных переходов, закрепленных за МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» на праве оперативного управления. Ни мэрия, ни ее дочерняя структура не имели для этого правовых оснований. В результате с июня 2018 года по июль 2019 года городской бюджет не получил доходы от аренды пешеходных переходов в размере 7,4 млн. руб.

В конце июля на аппаратном совещании в мэрии Челябинска и.о. главы города Наталья Котова раскритиковала темпы ремонта подземных переходов в центре города и потребовала «принятия кадрового решения по муниципальному учреждению» до конца дня. В этот же день директор МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина» Ольга Попова ушла в отставку.

Владельцем ООО «Лоция» до 2016 года был депутат Госдумы Андрей Барышев.