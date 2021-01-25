Цвет настроения

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает об особенностях яркого окрашивания волос и о самом популярном цвете пандемии.

Амбассадорами нестандартных окрашиваний волос в прошлом году стали такие звезды, как Кайя Гербер, Эль Фаннинг, Джорджия Мэй Джаггер, Руби Роуз, Кайли Дженнер, Дуа Липа и еще с десяток. Все началось с марта, когда страны стали объявлять карантин,— идеальное время для экспериментов, а также, очевидно, некий антистресс.

«Пандемический розовый»

Почти за год пандемии некоторые знаменитости успели сменить цвет волос не один раз. Например, Леди Гага красилась в розовый, бирюзовый и лавандовый, а на инаугурации нового президента США была с чистым блондом: когда волосы обесцвечены, цвет действительно можно менять так часто, как хочется.

Самым популярным оттенком остается розовый. В него красились и мужчины: Джастин Бибер для клипа Yummy, Рики Мартин. Интерес к розовому подтверждает статистика: создатели бренда красок Color Freedom заявили о росте продаж оттенка Pink Pizazz более чем на 1200% во время первого карантина в Великобритании, а розовую краску Bleach покупали каждые 30 секунд в 2020 году — это на 50% больше, чем в предыдущем.

Очевидно, что розовый будет актуален и в новом году: его уже успели попробовать актрисы Кейт Хадсон, Деми Ловато и Тараджи Хенсон. На сиреневом остановилась модель Крисси Тейген, а на бирюзовом — Сиара. Стилист певицы Цезарь Делеон Рамирез назвал такое окрашивание «зимний блюз» — в честь сезонного аффективного расстройства (sub-SAD). По его словам, этот цвет поможет поднять настроение тем, кто хандрит в зимний период. Кстати, про популярный розовый оттенок нейропсихолог из Нью-Йорка Санам Хафиз говорит, что это «цвет любви к себе и другим людям. Считается, что розовый оказывает успокаивающее действие. К тому же это не такой яркий и громкий цвет, как желтый или оранжевый».

«Розовый цвет может говорить о восстановлении контакта женщинами со своей детской частью — о признании и присвоении ее. С другой стороны, и о демонстрации качеств, которыми наделяется обществом женщина: мягкости, нежности, беззащитности, смирения. Эта демонстрация может быть как правдивой, когда женщина с розовыми волосами на самом деле ведет себя "женственно": послушно, заботливо, услужливо, а может — и некой маскировкой или балансировкой "мужественного" поведения: активного, твердого, независимого»,— поясняет психолог, специализирующийся на вопросах самоопределения, и автор блога @maonos Екатерина Рудик.

Вопрос практичности

Кроме того, розовый цвет еще и самый простой в уходе из всех нестандартных ярких. «Красивый оттенок может получиться на натуральных светлых волосах, а лучше всего — на осветленных. Тогда цвет получится максимально чистым, насыщенным и глубоким. С яркими окрашиваниями важно понимать, что чем чаще вы моете голову, тем быстрее вымывается цвет. Например, розовый или фуксия будут сходить плавно, постепенно переходя в пастельный оттенок. А вот такие цвета, как синий или зеленый, могут со временем выглядеть грязновато»,— говорит Елизавета Локтева, колорист «Aldo Coppola Весна». Как и с любым окрашиванием, его важно поддерживать, используя шампунь для окрашенных волос или шампунь с нужным оттенком, а также маски, которые будут «запечатывать» волосы и сохранять цвет.

Еще один тренд среди ярких окрашиваний — тонирование прядей, обрамляющих лицо. Его уже попробовали Дуа Липа и Белла Хадид. Модель поделилась фото в своем Instagram в январе: пряди обесцвечены и покрашены в оранжевый. Задали такую тенденцию e-girls из TikTok, и это отличная идея для тех, кто только начинает знакомиться со смелыми оттенками.

Дарья Ермонская