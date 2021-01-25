В Новосибирске экс-директору НИИТО вменили в вину хищение 1,3 млрд рублей

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В 2017 годы сотрудники регионального управления ФСБ выявили масштабную схему хищений при закупках для нужд НИИТО медоборудования и препаратов. Сумма хищений, по версии следствия, составила свыше 1,3 млрд руб. Следственные органы завели уголовное дело, в круг подозреваемых попали пять человек, включая директора клиники Михаила Садового, руководившего медучреждением с 2006 года. Ему предъявили обвинение в особо крупной растрате и отмывании денег (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ).

Профессор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Выполняя его условия, он полностью признал вину, рассказал о схеме преступления и дал показания на соучастников.

Дело в отношении Михаила Садового выделали в отдельное производство. «В целях исполнения приговора в части гражданского иска, заявленного Минздравом РФ, следствием наложен арест на принадлежащее Садовому и другим обвиняемым имущества стоимостью свыше 1 млрд руб.»,— сообщил “Ъ-Сибирь” прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Андрей Вильгельм.

Это уже второе уголовное дело в отношении экс-главы НИИТО Михаила Садового. В июне 2019 года Центральный райсуд Новосибирска признал его виновным в махинациях с премиальными на 10 млн руб. и назначил три года колонии. Уже в феврале 2020 года он вышел досрочно на свободу.

О том, как экс-глава медицинского НИИ получил срок за растрату 10 млн руб. Минздрава РФ, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Премирование общего режима».

Константин Воронов