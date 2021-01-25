Суды Петербурга арестовали более 40 участников несогласованного митинга

Петербургские суды рассматривают материалы в отношении участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Решение об аресте вынесено в отношении более 30 человек.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, дела рассматриваются по ч.1, ч.2 и ч.6 ст.20.2.2 КоАП РФ. Московский районный суд вынес решение об аресте в отношении 31 человека, Октябрьский райсуд – двух человек. Красносельский районный суд рассмотрел 20 материалов по делам об административных правонарушениях: 13 активистов оштрафованы, семь — Владислав Шитиков, Идрисли Мирдамат Рзван оглы, Таисия Черкасова, Дмитрий Козлов получили по 10 суток ареста, Павел Бородкин — 13 суток, Елизавета Парфенова — 7 суток, Давид Шустов — двое суток.

Красногвардейский районный суд за воскресенье рассмотрел 23 материала в отношении участников акции. По итогам рассмотрения 13 человек заплатят штрафы в размере до 18 тыс. рублей, а девять человек неделю пробудут под арестом.

Напомним, что накануне Октябрьский районный суд арестовал главу штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову на шесть суток по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия (20.2 КоАП РФ). Депутат МО «Владимирский округ» от партии «Яблоко» Денис Луговский арестован на семь суток.