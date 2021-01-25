В Хакасии временно приостановили вакцинацию от COVID-19

Власти Республики Хакасия временно приостановили прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе регионального минздрава. Причиной стала нехватка доз вакцины.

«Завод-изготовитель сейчас в процессе наработки объемов производства»,— уточнили в ведомстве, отметив, что второй дозы вакцины (прививка двухкомпонентная) в регионе достаточно.

По словам исполняющей обязанности главного врача Абаканской межрайонной больницы Ирины Ягодкиной, при поступлении новой партии вакцины будет соблюдаться ранее составленный график приема пациентов. «Жителей, записанных на прививку будут обзванивать и приглашать на прививку в согласованное с ними время. Для удобства в поликлинике откроют дополнительный кабинет для вакцинации»,— сказала госпожа Ягодкина.

С начала вакцинации первый компонент вакцины поставили более 3,3 тыс. жителей, оба компонента — 205 человек. Всего в регион поступило более 3,5 тыс. доз препарата.

О том, как люди могут стать беззащитными перед инфекциями, — в интервью доктора медицинских наук Татьяны Петренко “Ъ-Сибирь” «Нужно отказаться от применения антибиотиков в период эпидемии COVID-19».

Юлия Сасевич