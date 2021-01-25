Более 68,3 тысячи свердловчан заразились СOVID-19

За прошедшие сутки в Свердловской области было выявлено 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 68 304 случая заболевания COVID-19. Из больниц по факту выздоровления было выписано более 60,8 тыс. пациентов, 1 938 человек скончались.

Напомним, режим повышенной готовности в Свердловской области продлен до 1 февраля. Вакцинация от коронавируса началась в регионе в конце 2020 года. В первую очередь она касается медиков и педагогов. В конце прошлой неделе в Свердловскую область поступила крупная партия вакцины — 40 тыс. доз. Региональные власти планируют, что к марту в область должно поступить не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».