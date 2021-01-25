Глава Таганрога сделал прививку от COVID-19

Андрей Лисицкий, глава администрации Таганрога, 22 января сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Каждый из нас делает выбор и понимает свою ответственность. Прежде чем что-то принимать или отрицать, необходимо взвесить все „за“ и „против“. Вакцинация — это способ противостоять пандемии»,— сказал господин Лисицкий, его слова приводятся в сообщении.

Напомним, массовая вакцинация в семи городах Ростовской области началась18 января. С конца января вакцина начнет прибывать в районы. Региональные власти заявили о планах привить 60% населения области, а именно более 2 млн человек.

Наталья Шинкарева