Более 180 млн рублей направят на ремонт Починковской больницы к 2025 году

На ремонт Починковской центральной районной больницы (ЦРБ), закупку автомобилей и оборудования к 2025 году направят более 180 млн руб. по программе модернизации медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В этом году для Починковской ЦРБ закупят систему ультразвуковой визуализации и два электроэнцефалографа. Позже больница получит эндоскопы, кольпоскопы, гистероскопы, аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма и кювез. К 2022 году на базе ЦРБ планируют открыть центр амбулаторной онкологической помощи.

Кроме того, выделенные средства пойдут на капремонт трех фельдшерско-акушерских пунктов, врачебной амбулатории, первичного сосудистого отделения и терапевтического отделения районной больницы. Также планируется построить вертолетную площадку для бригад санавиации.

Как ранее сообщалось, в Нижегородской области на ремонт и модернизацию первичного звена здравоохранения до 2025 года планируют направить 15,58 млрд рублей.

Анастасия Еремина