В Казани за участие в акции в поддержку Навального оштрафовали 143 человек

Вахитовский райсуд Казани в прошедшие выходные рассмотрел 144 административных дела, возбужденных против участников несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Интeрфакс».

«Наложено 143 штрафа и одно дело прекращено за отсутствием состава правонарушения», — отмечает издание. Суммы штрафов не уточняются. При этом дело в отношении задержанного руководителя казанского штаба господина Навального Олега Емельянова до суда пока не дошло.

Напомним, акция в поддержку оппозиционного политика прошла в Казани 23 января. В Татарстане всего было задержано не менее 100 человек.

"Ъ-Казань"