Всего около шести тысяч человек привились от COVID-19 в Омской области

В Омской области от коронавирусной инфекции привились всего 5 923 жителя. При этом 1 738 человек поставили второй компонент вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В ближайшее время поступит большая партия препарата, которая будет распределена по поликлиникам города и центральным районным больницам. Практически все учреждения завершили процесс установки соответствующего морозильного оборудования»,— уточняют в минздраве.

В середине января в регионе привились 2 513 жителей (более 1 тыс. поставили оба компонента). По данным исследования фонда «Петербургская политика», среди сибирских регионов низкая доступность вакцины была зафиксирована в Омской области и Республике Хакасия. Там желающие поставить прививку были ранжированы по профессиональному признаку.

Вакцины от коронавируса в Сибири начали ставить в декабре прошлого года. Одними из первых кампании развернули Кемеровская, Новосибирская, Иркутская области. Сначала прививки получали медработники, сотрудники соцучреждений, волонтеры и др. В начале 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил организовать в стране массовую вакцинацию от инфекции с 18 января.