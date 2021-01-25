«Власть отнюдь не сакральна»

Полиция действовала мягко — с такой оценкой выступила Общественная палата, комментируя прошедшие в выходные несанкционированные протестные акции. В свою очередь, выступая на пленуме ЦК КПРФ, Геннадий Зюганов вновь обрушился с критикой на Алексея Навального и высказался категорически против вовлечения молодежи в незаконные митинги. Ранее представители государственных медиа высказывали мнения, что на улицы выходили в основном несовершеннолетние, для которых это был некий элемент игры. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть провалила так называемое молодежное направление.

Протесты не только в России, но, скажем, в Белоруссии, Молдавии и в целом на постсоветском, посттоталитарном пространстве часто называют конфликтом отцов и детей. Действительно, старшее поколение с советским мышлением и подходами пытается навязывать свои очень сомнительные ценности, а молодежь это не понимает и не принимает. Она живет в современном мире, в XXI веке, тогда как «учителя» и идеологи окончательно застряли в своем комсомольском прошлом.

И миллиардные бюджеты на молодежную политику идут на реинкарнацию старого доброго комсомола, разве что вместо бригадиров, комсоргов блогеры, вместо марксизма-ленинизма — патриотическое воспитание. Вся эта работа сводится к тому, что нужно любить власть, ибо она сакральна. Во главе страны находятся не менеджеры-управленцы, а заботливые отцы нации, и у них не может быть грехов. А кто смеет в этом сомневаться, враг и шпион из Америки. Есть и другие тезисы так называемой молодежной политики. Например, ребята, юноши и девушки, вам не нужно заниматься политикой, оставьте это дело профессионалам. А свою энергию выплескивайте на волонтерство, делайте добрые дела, переводите бабушек через дорогу, вступайте в кружки авиамоделирования. Хотя незаметно, чтобы волонтерское движение было повсеместным, оно как-то больше на бумаге.

При этом так же, как и в Советском Союзе, в современной России существует передовой отряд правильной молодежи. Это те, что обучаются на ответственных форумах вроде «Территории смыслов» или в сочинском центре «Сириус» и других подобных местах. Это будущая номенклатура, и, естественно, путь туда открыт далеко не всем. При этом, получив свою дозу патриотического воспитания и выйдя после этого на улицу, молодой человек или девушка видит, что жизнь абсолютно не такая, как рассказывают идеологи-патриоты: нет работы, нет досуга, особенно в провинции. Теплые места заняты детьми больших начальников и представителями той самой новой номенклатуры.

Иными словами, власть отнюдь не сакральна.

И это наглядно доказывают расследования Алексея Навального и другие ресурсы, которые показывают реальную жизнь, а не витрину социализма. Они разбивают надутые авторитеты — в этом и причина их популярности. И власти на это сказать нечего, она уходит в глухую оборону, говорит, что большинство все равно за Владимира Путина. Хотя недовольное меньшинство тоже желательно как-то услышать, а не сажать и выпихивать из страны. То, что происходит сейчас, называется расколом — это политический кризис.

Школьники, которые снимают портреты президента в классах, против постаревшей системной оппозиции, что по инерции разоблачает «врагов народа». Современная молодежь не понимает риторику 1937 года, она не смотрят федеральный телевизор, а хочет жить в открытом обществе и не ходить строем вместе со сталинистом Прилепиным и иными подобными «патриотами». Граждане хотят свободно общаться, чтобы их не посадили за репост или за неправильную картинку. Так что есть в России и недовольные, и существует идеологическая база протестов. И корни всего этого отнюдь не в Соединенных Штатах. Это не новость, это давно известно. Нужно лишь обратить внимание, и тогда жизнь, глядишь, и наладится. Однако почему-то кажется, что данные вопросы в очередной раз останутся без ответов.