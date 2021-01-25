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Вакцину от коронавируса получили 4,49 тысяч жителей Удмуртии

На 25 января в Удмуртии вакцинировали от коронавируса 4,49 тыс. человек, в том числе 1,19 тыс. старше 60 лет. Из них 750 получили второй компонент прививки, сообщает оперштаб региона.

Среди вакцинированных 1,32 тыс. медработников, 85 работников образования и 10 соцработников. Кроме того, прививку поставили 2,72 тыс. граждан с хроническими заболеваниями. Из них 850 в возрасте старше 60 лет.

Напомним, что ранее в Удмуртии началась массовая вакцинация от COVID-19. При этом приоритет отдается гражданам старше 65 лет.

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