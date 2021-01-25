В Москве побит рекорд температуры воздуха

На главной метеостанции Москвы (ВДНХ) к 8:00 понедельника, 25 января, воздух прогрелся до +3,8°C, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро. Это побило температурный рекорд за 140-летнюю историю измерений.

«Сегодня побит температурный рекорд дня для 25 января за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве»,— сказал представитель метеобюро. Так, температура воздуха на 11–12 градусов превышает климатическую норму. Прошлый рекорд был установлен 25 января 2002 года (+3,6 °C).

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров на европейской части России будет сохраняться до второй половины марта. По его прогнозам, сейчас высота снежного покрова составляет около 35–40 см, а оттепель в ближайшие дни уменьшит его примерно на 10 см.