Гидрометцентр ожидает сохранения снежного покрова до середины марта

Снежный покров на европейской части России будет сохраняться до второй половины марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозам, сейчас высота снежного покрова составляет около 35-40 см, а оттепель в ближайшие дни уменьшат его примерно на 10 см.

«Этот снег надолго, он растает только в период схода снежного покрова, а это вторая половина марта. Высота снега сейчас примерно на 3 сантиметра выше нормы»,— сказал он в разговоре с ТАСС.

Господин Вильфанд отметил, что в ближайшее время температура в европейской части России достигнет показателей, обычно характерных для конца марта. В свою очередь, аномальные холода будут наблюдаться в Западной Сибири. «Если посмотреть на карту аномалий, то увидим крайне резкие переходы: очень теплая погода на европейской части России, где на 12-13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири ожидаются суровые морозы, там на 15-18 градусов ниже нормы»,— сказал он.