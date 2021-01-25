Свердловские власти потребовали от управляющих компаний своевременной уборки снега

Госжилстройнадзор Свердловской области направил в адрес управляющих компаний и ТСЖ письмо с требованием своевременно убирать снег и наледи с придомовых территорий и кровель многоквартирных домов, сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

Так, на придомовых территориях управляющие организации обязаны регулярно очищать внутридворовые проезды и тротуары, крыльцо и площадки у входов в подъезды, а также находящиеся во дворах крышки колодцев и пожарных гидрантов. Тротуары при этом должны очищаться по всей ширине, до асфальтового покрытия, при гололеде – обрабатываться песком.

Напомним, в Екатеринбурге в январе выпало две месячные нормы осадков, из-за чего коммунальные службы стали не справляться с уборкой и вывозом снега из города. В связи с этим прокуратура города внесла представление временно исполняющему обязанности главы Екатеринбурга Алексею Орлову. Ведомство организовало проверку исполнения администрацией обязанности по содержанию автомобильных дорог города. В свою очередь господин Орлов поручил вице-мэру Алексею Бубнову ежедневно проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ с постановкой задач по уборке снега.

Илья Смирнов