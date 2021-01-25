РБК: ЦБ и Минюст продолжили обсуждать запрет на вывод денег за рубеж по исполнительным листам

Министерство юстиции и Банк России возобновили работу над законопроектом, призванным перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. О разработке инициативы в 2019 году писал “Ъ”, но в первой редакции ее рассматривать не стали. Сейчас к обсуждению законопроекта вернулись, сообщил РБК со ссылкой на его участника. Процедуру хотят осложнить новым условием: взыскатель должен будет иметь счет в российском банке.

Исполнительный лист — документ, который выдается на основании судебных решений, подлежащих исполнению. После истории о «молдавской прачечной» стала известна криминальная схема с их использованием для отмывания денег и уклонения от налогов. Недобросовестные взыскатели таким образом выводят средства за рубеж: по закону банки обязаны выполнять требования по исполнительным листам независимо от легальности транзакций.

В соответствии с актуальной инициативой Минюста и ЦБ, для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации, говорится в сообщении.

«Предыдущую редакцию документа рассматривать в правительстве не стали, поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход. Сейчас к этому вопросу вернулись»,— приводит издание слова собеседника.

Схема отмывания денег с использованием исполнительных листов применяется в России с 2010 года. Сначала этим пользовались для вывода средств через молдавские банки, поэтому она получила название «молдавской». Исполнительные листы применяются и для вывода похищенных киберпреступниками средств.

О разработке законопроекта — в материале “Ъ” «Из исполнительного листа убирают вывод».