Седьмой этап Кубка мира в Антхольце (Италия)

Женщины
Масс-старт, 12,5 км. 1. Жюлья Симон (Франция) — 37.5,5 (3 штрафных круга). 2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание — 0,2 (1). 3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 3,5 (1)… 6. Светлана Миронова — 29,3 (2)… 11. Евгения Павлова — 1.02,4 (2). 12. Лариса Куклина — (все — Россия) —1.03,0 (1). Эстафета 4х6 км. 1. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 1:07.32,4 (0 штрафных кругов + 9 доп. патронов). 2. Германия — отставание 0.11 (0+6). 3. Франция — 21,2 (1+9).
Мужчины
Эстафета 4х7,5 км. 1. Франция — 1:14.25,8 (0 штрафных кругов + 9 доп. патронов). 2. Норвегия — 0,8 (1+9). 3. Россия (Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 50,8 (1+7). Масс-старт, 15 км. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 35 минут 44,3 (1 штрафной круг). 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) — отставание 31,3 (2). 3. Яков Фак (Словения) — 44,2 (1)… 19. Александр Логинов — 1.48,6 (4). 20. Эдуард Латыпов (оба — Россия) — 1.48,9 (5).