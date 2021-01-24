Глава МИД Франции: считаю впечатляющим успех манифестаций в России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал очень плохим сигналом арест российского оппозиционера Алексея Навального. Он впечатлен «успехом манифестаций» в России. Глава внешнеполитического ведомства считает, что санкции против России нужно сделать «действительно действенными».

«Я нахожу этот авторитарный подход очень тревожным. Я считаю, что недопустимо ставить под сомнение верховенство закона этими коллективными и превентивными арестами. Я также считаю впечатляющим успех манифестаций на территории всей России»,— заявил он в интервью France Inter. Господин Ле Дриан вновь призвал «пролить свет» на обстоятельства отравления Алексея Навального.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока. В субботу, 23 января, по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», всего в связи с акциями задержаны 3592 человека.

Подробнее об акциях читайте в публикации “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?»