Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, в каком необычном пространстве прошла презентация мужской коллекции, созданной творческим союзом Рафа Симонса и Миуччи Прада.

Показ Prada на миланской Неделе моды запомнится всем как минимум по двум причинам.

Тут, как водится, важны форма и содержание. Во-первых, мы впервые увидели результат работы творческого союза Рафа Симонса и Миуччи Прада, они создали совместную мужскую коллекцию.

Во-вторых, презентовали они ее в необычном пространстве, где главный акцент сделали на ощущениях. Модели перемещались по четырем комнатам, в которых стены были обиты цветным эко-мехом, на полу лежали войлочные ковры, обои имитировали мрамор. Эдакий safe space, отгороженный от внешнего мира.

Такой подиум для бренда придумал голландский архитектор Рем Колхас, который уже много лет делает декорации для шоу Prada. Кстати, именно он спроектировал музей «Гараж» в парке Горького. Он же займется реконструкцией Новой Третьяковки.

Зрителей на показе не было, но посмотреть его, и даже походить по этим комнатам, может каждый желающий. Для этого была создана 3D-симуляция пространства. Перемещаться по нему можно при помощи курсора мышки. К манекенам разрешено подходить вплотную, так что можно разглядеть каждую деталь новой коллекции.