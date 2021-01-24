Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Российская женская команда завоевала золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Биатлонистки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева преодолели дистанцию за 1 ч. 7 мин. 32,4 сек. без штрафных кругов с 9 дополнительными патронами.

Второе место заняла сборная Германии (+11 с, 0 штрафных кругов, 6 дополнительных патронов). Третьими стали француженки (+21,2; 1; 9).

Женская сборная России одержала победу в эстафете на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года.