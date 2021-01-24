Венецианский карнавал пройдет онлайн

Ежегодный карнавал в Венеции, проходящий в феврале, решили перенести в онлайн-формат. Трансляция мероприятий будет проходить с 6 по 7 февраля и с 11 по 16 февраля. В прямом эфире за ними можно будет следить в социальных сетях и на Televenezia.

Принять участие в костюмированном празднике можно будет благодаря виртуальным комнатам Венецианского карнавала. Будут открыты комнаты для детей (мастер-классы, представления, интерактивные истории и конкурсы), подростков (карнавальные костюмы, обучающие программы, конкурсы, встречи с известными людьми) и взрослых (конкурс масок с интервью и развлечениями).

Трансляция праздника будет вестись из дворца Вендрамин-Калерджи. Регистрация откроется в ближайшее время, сообщили организаторы карнавала. Последний день карнавала — Жирный вторник, за которым следует сорокадневный пост перед Пасхой.