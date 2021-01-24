Зарубежные СМИ: Как мир отреагировал на протесты в России?

В Москве после несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального завели несколько уголовных дел. По сообщениям Следственного комитета, участники митингов избили сотрудников Росгвардии и ОМОНа, а также распылили газ в лицо полицейским. Точное количество участников, как и задержанных, неизвестно. Данные от МВД были только в середине дня 23 января. Тогда силовики оценивали число вышедших на улицы в 4 тыс. Организация «Белый счетчик» приводит свою оценку — от 15 до 20 тыс. человек. Портал «ОВД-инфо» сообщает о почти 1 300 задержанных. О том, как западные СМИ отреагировали на протесты в России — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

23 января Алексей Навальный лишний раз доказал, что даже под арестом может вывести людей на улицы, пишет The Wall Street Journal. Для политика, которого пять месяцев не было в стране, — это было настоящим испытанием его влияния. Для Кремля теперь самый острый вопрос, не перерастет ли акция в устойчивое противостояние власти. А это, в свою очередь, будет показателем того, сможет ли Навальный преумножить свою поддержку.

Но для Джо Байдена, которому только предстоит наладить контакт с Москвой, протесты в России стали первым серьезным вызовом во внешней политике, отмечает The Washington Post. Новый советник по национальной безопасности Джейк Салливан уже потребовал в Twitter освободить Алексея Навального. Но чтобы привлечь внимание Путина, нужно нечто большее, чем твиты. От экономических санкций, как стало понятно, страдает только российский народ — приближенные Путина продолжают пользоваться незаконными привилегиями. Поэтому действительно эффективными могут быть только личные санкции в отношении ближнего круга российского лидера. И тот факт, что митинги разогнали, доказывает как трудно ему решить, держать ли своего противника за решеткой.

Для российского общества, заключает The Guardian, разгон субботних митингов может обернуться еще большим расколом. А его сплоченность уже серьезно подорвали годы неэффективного управления. Сентябрьские выборы в Госдуму, которые вряд ли обойдутся без фальсификаций, только обострят эту проблему. Пока система не сломалась, России нужна коренная политическая реформа. А Путин ради благополучия народа должен признаться, что его время истекло.