На акции протеста в Петербурге задержали около 30 несовершеннолетних

Около 30 несовершеннолетних были задержаны в Петербурге во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, в Москве задержали около 70 подростков. Эти цифры будут уточняться. «Детям не место в незаконных акциях, и в детской жизни не должно быть места для них!»,— заявила детский омбудсмен.

Добавим, что по обновленным данным «ОВД-Инфо», в Петерубрге в ходе акции протеста были задержаны 523 человека.

Накануне в Петербурге, Москве и других городах прошли несогласованные властями акции в поддержку Алексея Навального.